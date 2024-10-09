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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.24 19:30

Шесть волонтёров опробуют новую технологию по сбору отходов и попытаются вывезти бочки из-под ГСМ с мыса Челюскин

У волонтёров экспедиции «Чистая Арктика» очень сложная задача – вывезти как можно больше бочек из-под горюче-смазочных материалов с мыса Челюскин. В одной из самых северных точек Евразии за годы накопилось порядка 40 тысяч металлических ёмкостей.

Андрей Нагибин, глава проектного офиса АНО «Чистая Арктика»: «Конечно, чем быстрее мы это всё уберём, тем лучше. На это, наверное, потребуется где-то месяц, может быть, полтора, но мы должны побыстрее уложиться. Посмотрим. Примем все меры, потому что коллектив пока у нас раздробленный, не полностью все здесь».

Одна из проблем – вмерзание в лёд. Для того, чтобы собранные волонтёрами бочки не примерзали к земле, важно их правильно подготовить к отгрузке, а также следить за тем, чтобы они не повредили почву, ведь тундра восстанавливается десятилетиями.

Виктор Гриль, консультант: «Наша задача собрать всё в одну большую кучу или две где-то бочек по сто заштабилировать, потому что нижний ряд примерзнет, а второй у этой кучи - у штабеля не так смерзнется. Потом, на обратной дороге, закинем вам ещё одну сетку с судна. Она сухая будет и их заберём ко мне на судно».

Кроме очистки мыса Челюскин волонтёры также решат строительные и инженерные задачи. Первое, что им придётся сделать, отремонтировать жилые помещения в старой метеостанции, где смогут круглогодично проживать и проводить исследования учёные, специалисты, волонтёры.

Александр Селиванов, волонтёр «Чистой Арктики»: «На мысе Челюскин мы будем сейчас подготавливать помещение для волонтёров следующего года, будем оценивать ситуацию, насколько бедственное положение по уборке мыса Челюскин».

Волонтеры привезли с собой душевые, станции биологической очистки, генератор и кухню – всё, что нужно для жизни человека в Арктике. А такой большой объём работ и условия, в которых им придётся жить, не пугают волонтёров.

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