Шестой день ведутся поиски заблудившегося в лесу пенсионера

Вечером 11 августа Валерий Виноградов 1937 года рождения ушёл в лес за морошкой и не вернулся в назначенный срок. Тревогу забила супруга пенсионера. Она сообщила спасателям о ЧП, которые в этот же день вышли на поисковую операцию.

Последний раз мужчина выходил на связь из района Рогозеро, после о его местонахождении ничего не известно. В поисках задействованы более 40 человек. Спасателями досконально была обследована территория от Серебрянского шоссе до Североморска, но пока что безрезультатно.

- Связь с пенсионером всё это время поддерживалась, но мужчина не особо ориентировался на местности, - рассказывает Александр Фролов, врио начальника главного управления МЧС России по Мурманской области, - Он вообще не мог пояснить, где находится. Как стало понятно, что имеющимися силами поиски вести уже бессмысленно, так как слишком большая площадь для охвата, было принято решение поднять полностью весь Мурманский арктический спасательный отряд.

На вид мужчине 80 лет, рост около 170 см, худощавое телосложение, волосы короткие и седые, на левой щеке родимое пятно, на правой руке имеются татуировки «Валя» и «Север». Мужчина был одет в одежду зелёного и камуфляжного цвета. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Валерия Виноградова, просят сообщить в полицию по телефону 02.