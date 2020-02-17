Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоялся в Заполярном

Ключевая тема форума – Люди. Идеи. Места – нашла отражение в кейсах, которые реализуются в регионах присутствия компании «Норникель». Волонтеры, активисты, социальные предприниматели из Мурманской области, Норильского промышленного региона и Забайкальского края делились успешными практиками по трансформации городских пространств, генерации свежих и полезных идей, а также формированию слаженных команд.

Туризм – одно из направлений, которое может помочь малым городам зарабатывать и развиваться. По мнению генерального директора турфирмы «Russia Discovery» Вадима Мамонтова, одного из спикеров форума социальных технологий «Город – это мы», у нашего региона есть все шансы на успех в этой сфере.

Вадим Мамонтов, генеральный директор «Russia Discovery»: «Одно рабочее место в туризме создает до семи, а иногда до десяти рабочих мест в смежных отраслях. Можно заниматься созданием сувенирки. С этим, на самом деле, большая проблема во многих регионах, очень сложно найти по-настоящему хороший сувенир, который бы хотелось забрать с собой. Это может быть гастрономия, это могут быть места размещений. Поэтому необязательно мыслить категориями только туристических компаний».

Развивая гостевой бизнес в родном крае, нельзя забывать и о сохранении уникальной северной природы. Эта мысль проходила красной нитью в выступлениях участников форума в Заполярном. Некоторые из спикеров поделились опытом экопроектов, успешно реализованных в других регионах. Например, создание экотропы в Чите - в городе, где уже два года представлена компания «Норникель».

Дмитрий Ларченко, руководитель проекта «Экотропа Забайкалья», город Чита: «Экотропу мы реализовали практически за один год. Он был по своему масштабу очень огромным, так как протяженность данного экологического кольца составляла более четырёх километров. Летом мы демонстрируем всю растительность Забайкальского края, а зимой мы экспонируем животных. Те, которые в том числе и в Забайкалье, в том числе и «Красная книга».

Одно из направлений работы форума - общение с жителями. Они предлагают свои идеи по улучшению жизни. И это не только облагораживание территорий, но и различные социальные, творческие проекты. Например, учительница из Норильска Марина Кирина, автор проекта «Перемена», уже второй год организует фестиваль «Ночь в школе».

Марина Кирина, преподаватель, создатель проекта «Перемена», город Норильск: «Дети привыкли, что школа – это что-то неинтересное, скучное. А это нужное, обязательное. А тут мы открыли школу с другой стороны. Можно было спортом заниматься, но не как на физкультуре, а прокачать себя, например, в боксе. Можно было мультипликацией заняться, например, снять мультик о себе».

Чтобы развить в себе креативность мышления, на площадке «Идеи» провели развлекательный мозговой штурм. Во время игры участники все вместе придумывали необычные проекты, которые в последующем будут рассмотрены и лучшие из них реализованы.

Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, предприниматель, руководитель НКО «Развитие», город Москва: «Я предложил ярмарку на ёлке, но ярмарку не просто за деньги. В течение года ребятам выдаются социальные денежки за их социальную активность, волонтёрам, например. И за эти деньги на ярмарке на Новый год можно что-то приобрести. Жители, которые не проявляли себя социально, могут приобрести что-то за деньги. И на эти деньги можно что-то улучшить».

Второй раз за время существования форума он стартовал на площадке в Заполярном. По итогам события выяснилось, что не только местным жителям было чему научиться и вдохновиться. Приглашенные спикеры из других регионов также, приобрели для себя новый опыт.

Игорь Сухотин, заместитель директора Департамента социальной политики компании «Норникель»: «Собственно говоря, форум и затевается для обмена опытом, идеями и простого общения. Как показывает практика и история, только по итогам общения и разговора нескольких людей, рождаются новые идеи, проекты и, вообще, происходят какие-то изменения».

Завершился форум просмотром документального фильма «Неравнодушные», рассказывающий о корпоративных волонтёрах «Норникеля». Эта кинолента победила на международном фестивале «Cannes Corporate Media & TV Awards» и стала обладателем премии «Серебряный дельфин».