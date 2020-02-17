Россия может перейти на контрактную систему в армии СовфедНепогода – проезд по федеральной автодороге Р-21 «Кола» ограничен
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.20 19:30

Шестой форум социальных технологий «Город - это мы!» состоялся в Заполярном

Ключевая тема форума – Люди. Идеи. Места – нашла отражение в кейсах, которые реализуются в регионах присутствия компании «Норникель». Волонтеры, активисты, социальные предприниматели из Мурманской области, Норильского промышленного региона и Забайкальского края делились успешными практиками по трансформации городских пространств, генерации свежих и полезных идей, а также формированию слаженных команд.

Туризм – одно из направлений, которое может помочь малым городам зарабатывать и развиваться. По мнению генерального директора турфирмы «Russia Discovery» Вадима Мамонтова, одного из спикеров форума социальных технологий «Город – это мы», у нашего региона есть все шансы на успех в этой сфере.

Вадим Мамонтов, генеральный директор «Russia Discovery»: «Одно рабочее место в туризме создает до семи, а иногда до десяти рабочих мест в смежных отраслях. Можно заниматься созданием сувенирки. С этим, на самом деле, большая проблема во многих регионах, очень сложно найти по-настоящему хороший сувенир, который бы хотелось забрать с собой. Это может быть гастрономия, это могут быть места размещений. Поэтому необязательно мыслить категориями только туристических компаний».

Развивая гостевой бизнес в родном крае, нельзя забывать и о сохранении уникальной северной природы. Эта мысль проходила красной нитью в выступлениях участников форума в Заполярном. Некоторые из спикеров поделились опытом экопроектов, успешно реализованных в других регионах. Например, создание экотропы в Чите - в городе, где уже два года представлена компания «Норникель».

Дмитрий Ларченко, руководитель проекта «Экотропа Забайкалья», город Чита: «Экотропу мы реализовали практически за один год. Он был по своему масштабу очень огромным, так как протяженность данного экологического кольца составляла более четырёх километров. Летом мы демонстрируем всю растительность Забайкальского края, а зимой мы экспонируем животных. Те, которые в том числе и в Забайкалье, в том числе и «Красная книга».

Одно из направлений работы форума - общение с жителями. Они предлагают свои идеи по улучшению жизни. И это не только облагораживание территорий, но и различные социальные, творческие проекты. Например, учительница из Норильска Марина Кирина, автор проекта «Перемена», уже второй год организует фестиваль «Ночь в школе».

Марина Кирина, преподаватель, создатель проекта «Перемена», город Норильск: «Дети привыкли, что школа – это что-то неинтересное, скучное. А это нужное, обязательное. А тут мы открыли школу с другой стороны. Можно было спортом заниматься, но не как на физкультуре, а прокачать себя, например, в боксе. Можно было мультипликацией заняться, например, снять мультик о себе».

Чтобы развить в себе креативность мышления, на площадке «Идеи» провели развлекательный мозговой штурм. Во время игры участники все вместе придумывали необычные проекты, которые в последующем будут рассмотрены и лучшие из них реализованы.

Дмитрий Нестеренко, бизнес-тренер, предприниматель, руководитель НКО «Развитие», город Москва: «Я предложил ярмарку на ёлке, но ярмарку не просто за деньги. В течение года ребятам выдаются социальные денежки за их социальную активность, волонтёрам, например. И за эти деньги на ярмарке на Новый год можно что-то приобрести. Жители, которые не проявляли себя социально, могут приобрести что-то за деньги. И на эти деньги можно что-то улучшить».

Второй раз за время существования форума он стартовал на площадке в Заполярном. По итогам события выяснилось, что не только местным жителям было чему научиться и вдохновиться. Приглашенные спикеры из других регионов также, приобрели для себя новый опыт.

Игорь Сухотин, заместитель директора Департамента социальной политики компании «Норникель»: «Собственно говоря, форум и затевается для обмена опытом, идеями и простого общения. Как показывает практика и история, только по итогам общения и разговора нескольких людей, рождаются новые идеи, проекты и, вообще, происходят какие-то изменения».

Завершился форум просмотром документального фильма «Неравнодушные», рассказывающий о корпоративных волонтёрах «Норникеля». Эта кинолента победила на международном фестивале «Cannes Corporate Media & TV Awards» и стала обладателем премии «Серебряный дельфин».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНовые пути и новая геоэкономика
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Михаил Добровольский
15.02.20 14:02
О проблемах и болях предпринимателей губернатор узнает от своих подчиненных. Одним из таких подчиненных является бездарь угробивший ни один свой бизнес Марышев Артем (угадайте каким образом он стал уп
Комментарий к новости:«Губернаторский старт-ап»: в Мурманской области создаются новые формы поддержки предпринимателей
Д.О. Вернер
14.02.20 11:00
Странные у нас общественники. Оказывается членов Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации охраны памятников истории и культуры больше волнуют вывески на таких домах, а н
Комментарий к новости:Яркие вывески в центре Мурманска портят вид города
Сергей
13.02.20 22:03
Хотелось бы увидеть будущий план застройки Больничного городка?
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Оксана Астахова – о прекрасном будущем Больничного городка и проблемах капремонта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Ночной продавец». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиУстановлен новый прожиточный минимум, жить стало легче-PRO ВалютуЕвро и доллар теряют по 15 копеек-PRO ЭнергетикуПрокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 февраля-PRO Нефть и газНовые пути и новая геоэкономика-PRO ЗаконыПартия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 565 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика