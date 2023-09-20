Шестой год подряд на территории Мурманской области реализуется образовательный проект «Юный полярник»

Он рассчитан на то, чтобы рассказать школьникам про их родной край и про профессии, которые у нас пользуются спросом. В научной библиотеке дали старт новому сезону.

Традиционный ежегодный слёт юных полярников состоялся на базе областной научной библиотеки. В этом году в событии приняли участие более 40 ребят из восьми муниципалитетов. Движение в первую очередь направлено на привлечение интереса детей и молодёжи к родному краю. Более того, оно преследует и идею профориентации молодого поколения.

Любовь Шептуха, заведующая отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив центра «Лапландия»: «С ними проводятся экскурсии на предприятия региона, чтобы подростки максимально узнали о том, что значит Арктика, какие профессии здесь востребованы и т.д. Какие организации, ведущие предприятия у нас работают».

В «Научке» для ребят была организована программа мероприятий: они могли проверить свои знания в творческих и исторических викторинах, создать герб Севера, разгадать шифры и даже посетить презентацию заполярной фонотеки.

Когда есть информация – есть возможность осознанного выбора, уверенно говорят организаторы проекта. В будущем ребята сами решат: уедут они или останутся в Заполярье, но что точно – они будут знать больше о своей родной земле.

Андрей Чепой, заместитель исполнительного директора Ассоциации полярников Мурманской области: «Очень здорово, что ребята собираются, видят свой край, изучают его. Самое главное – ездят по нему, смотрят. Вот это здорово, понимаете. Родина не может быть без того, чтобы не знать её».

Интерес юного поколения к движению полярников с каждым годом становиться всё больше. Зарождалось оно с группы в 15 человек, и вот уже к 2023 году в нём насчитывается порядка 300 участников.

Иван Хоменков, участник движения «Юный полярник»: «Я состою в движении юных полярников, потому что мне нравится изучать мою малую родину, мой Кольский полуостров. Это движение поможет мне выбрать мою профессию в будущем. Как минимум, я узнал о народах, которые жили на нашем Кольском полуострове».

Краеведение, история, география – все эти сферы изучают юные полярники, открывая перед собой северную красоту Мурманской области и узнавая факты, о которых раньше и не догадывались. Например, про Хибины и ближайшие водоёмы.

Александр Летвяков, участник движения «Юный полярник»: «Я узнал о том, что в этих горах выпадает много снега, он остаётся там очень надолго, о том, что у нас в Коле не замерзает две речки, в которых, даже если появляется лёд, то его используют для ныряний».

Такой проект для молодого поколения полярников есть только у нас в Мурманской области – мы первооткрыватели. А это повод гордиться нашим регионом.