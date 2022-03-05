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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.22 19:30

Широкая Масленица на «Чунга-Чанге»

Масленица – один из самых любимых праздников. В это время можно весело отдохнуть и поесть вкусных блинов. База отдыха «Чунга -Чанга» подарила праздник весны ребятам из Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

Гонки на ватрушках, бег наперегонки и русский хоровод. Никто не стоит на месте. Масленичная неделя весёлая и сытная. Правда, по словам воспитанников Мурманского центра социальной помощи семье и детям, угощение блинами для них - не самое главное.

Виолетта Исламова, воспитанница Мурманского центра социальной помощи семье и детям: «Мы все вместе и наш весь центр отмечает праздник. Это самое лучшее».

Проводы зимы и встреча весны, вот что заставляет улыбаться каждого. Ведь после тёмного и холодного сезона неизменно приходит долгожданное потепление. А вприкуску с ароматными блинами ощущение праздника многократно усиливается. Наверняка ребятня надолго запомнит отдых на «Чунга –Чанге».

Наталья Бондаренко, заведующая отделением для несовершеннолетних Мурманского центра помощи семьи и детям: «Эмоциональная поддержка, радость и эмоции, которые нам дарят наши друзья и организаторы. Это всё, что любят дети».

И какие же масленичные гуляния без загадочного сжигания чучела. На базе отдыха «Чунга-Чанга» праздники проходят всегда с соблюдением традиций.

Марина Штепа, директор организации праздников базы отдыха «Чунга-Чанга»: «Данный праздник мы организовали для деток, чтобы они хорошо встретили весну, получили заряд хорошего настроения вместе с сотрудниками «Регион 51» и «Рекорд Мурманск».

Напомним, телеканал «Арктик-ТВ» давно дружит с ребятами. Например, зимой «Арктик-ТВ», «Радио-Рекорд» и «Регион 51» также поздравляли воспитанников центра с Новым годом.

Как отмечают сотрудники базы отдыха, здесь Масленицу будут праздновать по 6 марта. Свободные места ещё остались, записаться можно по телефону 704-407.

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