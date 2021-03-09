Широкая Масленица на «Чунга-Чанге»! Места лучше нет!

Настало время вкусных блинов! Широкая Масленица – один из главных весенних праздников, который любят взрослые и дети. Отмечать его нужно весело, задорно в кругу друзей и близких.

Масленица - традиционный славянский праздник, во время которого провожают долгую зиму и встречают наступление весны. Отмечают его обычно широко и ярко. Не остается в стороне от праздничного духа и база отдыха «Чунга-Чанга».

Марина Штепа, организатор праздников на базе отдыха «Чунга-Чанга»: «У нас будут гуляния, хороводы, песни, пляски, танцы, различные игры и эстафета. И, конечно же, очень вкусные блины».

А без блинов ведь, Масленица- не Масленица. Дети из благотворительной организации «Радуга» традиционно встречают этот праздник на базе отдыха. Вместе со Скоморохом и Весной они играют на свежем воздухе.

Михаил Сухан, председатель Союза отцов при благотворительной организации «Радуга»: «Сегодня я смотрю, как тут развлекаются по полной программе. Забавы на свежем воздухе – это хорошо. С погодой, к сожалению, нам не подфартило в этот день, но дети бегают, согреваются радостные. Это главное».

Соня Сухан: «Мы прыгаем, играем и едим блины».

Ануш Аванесян: «Мы на Масленице встречаем весну».

На «Чунга-Чанге» регулярно проводит такие благотворительные праздники для общественных организаций, классов и детей с родителями. Помимо Масленицы, традиционными стали встречи в поместье Деда Мороза в новогодние дни.