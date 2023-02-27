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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.23 19:30

Широко и ярко отметили Масленицу в Полярном

Помимо традиционного обряда призыва весны, играли в саамский футбол и говорили о поморских традициях.

Девушки поправляют юбки, разминаются. На площади Полярного стартуют не самые привычные состязания. В саамский футбол играют представительницы слабого пола, поэтому и мяч в руках спортсменок мягкий. Правила игры, почти как в традиционном футболе: забить мяч в ворота соперника. Но есть и существенные различия. Здесь допускается ставить подножки, применять силовые приёмы и даже бить по ногам. Но без грубости, без злобы, с уважением к соперницам.

Евгения Друзьяк, игрок в саамский футбол, г. Полярный: «Мы отражали атаки, проводили нападение, прекрасно сыграла защита. Мы победили!».

Саамское соревнование стало традиционной масленичной забавой северянок. Команды собираются и проводят тренировки на открытом воздухе задолго до матча. Вот и в этот раз победителя определяли среди четырёх команд со всего ЗАТО. Помимо футбола для гостей праздника подготовили и другие развлечения, которые обычно сопровождают Масленицу.

Марина Данилова, заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ГЦК «Север», г. Полярный: «Всех жителей встречали врата счастья, через которые «входи и счастье получай».

Сергей Зуев, военнослужащий, г. Полярный: «Силами базирования для гостей и жителей города были приготовлены каша и чай».

А в музее Полярного угощали блинами, правда, прежде, по всё той же русской традиции – игры да забавы. Вспомнили всю Масленичную неделю, провели обряды. Что удивительно, программу вели специалисты с берега Белого моря, представители поморского народа. Встреча весеннего солнца для многих жителей нашей страны всегда была временем особенным, например, для рыбаков означала начало большой промысловой работы.

Мария Лушина, специалист по просветительской деятельности отдела истории, культуры и быта Терских поморов Мурманского областного краеведческого музея, пос. Умба: «Поморы – люди набожные, они соблюдали традиции, но из-за начала путины некоторые праздники отмечались не так масштабно. Поморы больше праздновали рождественские праздники: тогда они гуляли, колядовали. Масленица уже менее соблюдается».

Поэтому традиционное чучело, которое предают огню, тоже небольшое, символичное. Однако юбка куклы собрана из лоскутков прямо в зале, в том числе гостями праздника. Пока зиму провожают, коротко расскажем о том, с какой программой пожаловали поморские специалисты по обмену музейным опытом.

Светлана Мудреченко, смотритель отдела истории, культуры и быта Терских поморов Мурманского областного краеведческого музея, пос. Умба: «А потом проводили мастер-классы, рассказывали поморские сказки, была и презентация книги «Чаваньга и чаванжане». Это три дня полноценной работы».

Но о том, чем сегодня живут чаванжане, какие рассказывают детям сказочные истории, расскажем в следующих выписках новостей.

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