«Щит здоровья» в ЗАТО Александровск

С марта в нашем регионе успешно реализуется программа «Витаминизация», инициированная губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В рамках проекта в ЗАТО Александровск прошла одноразовая акция «Щит здоровья», где помимо оценки уровня витамина Д в организме можно было также узнать в норме ли давление, сердцебиение и сатурация.

Держать степень насыщения крови кислородом в норме 68-летней жительницы Снежногорска Людмиле Николаевне помогают простые правила здорового образа жизни.

Людмила Николаевна, участница проекта «Витаминизация», г. Снежногорск: «Гуляю, хожу, принимаю всё, что врачи скажут».

Помимо сатурации Людмиле Николаевне, как и остальным участникам проекта «Витаминизации», удалось проверить и другие показатели здоровья. Например, давление и сердцебиение, кроме того, измерить рост и вес – в рамках дополнительной единоразовой акции «Щит здоровья».

Елена, участница проекта «Витаминизация», г. Снежногорск: «Лучше предостеречь какую-то болезнь, чем потом её лечить. Всё хорошо».

Ирина Фоминых, участковая медсестра ФГБУЗ ЦМСЧ №120 ФМБА России, г. Снежногорск: «Мы обследуем и проводим диспансеризацию, профосмотры жителям со страховыми полюсами. Сюда же приходят люди без полюсов, военнослужащие, МЧС. Людям будет интересно узнать про своё здоровья, я думаю, это акция очень хорошая».

Напомним, что программа «Витаминизация» будет работать до конца текущего года, а запущен проект благодаря инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В специальных пунктах любой желающий может в течение 15 минут пройти бесплатное скрининговое исследование уровня витамина D.