«Щитом для Ловозерья наш герб всегда является»: состоялся финал конкурса на знание символики России и Мурманской области

Ребята выражали любовь к символам родного края через литературное творчество, исследовательскую работу, декоративно-прикладное искусство.

В Центре дополнительного образования «Лапландия» состоялся долгожданный финал конкурса на знание символики России и Мурманской области.

Вы когда-нибудь задумывались, почему гербы регионов или городов выглядят так, а не иначе? Вы знаете, что каждый элемент и даже цвет имеет смысл. Об этом хорошо осведомлены школьники Заполярья. Сегодня в «Лапландии» собрались ребята, чтобы показать свои творческие работы с геральдикой.

Одной из участниц стала школьница Полина из Мончегорска. Девушка изобразила триколор из гипса. Всю работу, включая подсветку, девушка сделала своими руками.

Полина Клещева, участница конкурса: «Идея пришла мне внезапно. И мне было очень интересно взяться за такой грандиозный проект».

Ребята выражали любовь к символам родного края через литературное творчество, исследовательскую работу, декоративно-прикладное искусство.

Ольга Згазинская, директор Центра содействия гуманитарных наук, образования и культуры «Мыслеобраз»: «Хочу сказать, что дети были творческие, креативные. Очень интересные работы сдали. И нам будет сегодня весьма сложно их оценить. Но мы постараемся найти победителя, того самого достойного человека, который в полной мере отразит государственную символику и покажет себя в лучшем свете».

По словам организаторов, в этом году ребята создавали много полезных вещей: шопперы, кепки, различные аксессуары и одежду. Например, юная Надежда из Кандалакши сделала своё видение герба Териберки на футболке. Её вдохновила туристическая экспедиция в знаменитое село, где она с друзьями жила в палатках на берегу моря. На своем гербе девушка изобразила самого большого жителя водных просторов – кита.

Надежда Матвеева, участница конкурса: «В Баренцевом море самый популярный кит – это синий кит. И много рисунков есть на тему Териберки именно с китами».

Также много ребят в этом году привезли в Мурманск свои стихотворения, посвящённые родному стране, области и городу.

Ангелина Тавказакова, участница конкурса (стихотворение о селе Ловозеро): «Родное нам оно. // Щитом для Ловозерья наш герб всегда является. // С него и флага нашего село моё начинается».

Ребята через творчество смогли не просто отразить красоту государственной и региональной символики, но и показать свою любовь к родному Заполярью.