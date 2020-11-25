«Шкода» в Мурманске - в аварии пострадали дорожный знак и светофор

В центре города автомобиль марки «Шкода» снёс светофор.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в разгар рабочего дня. Иномарки не поделили дорогу на перекрестке, расположенном напротив торгово-развлекательного центра на улице Шмидта. По словам очевидцев, водитель «СсанЙонга» начал поворачивать налево перед близко идущим транспортным средством и допустил столкновение с автомобилем «Шкода».

Человеческих жертв удалось избежать, а вот светофору повезло меньше. От сильного удара опора с дорожными знаками упала. На место прибыли специалисты, которые оперативно устранили последствия аварии.