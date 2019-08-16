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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.08.19 19:30

Школа № 27 в Мурманске помолодела перед началом учебного года

Хороший подарок ученикам  мурманской школы № 27 от администрации города  – капитальный ремонт спортивного зала и входной группы в бассейн.

Напомним, годом ранее здесь открылась спортивно-игровая площадка для младших школьников. А теперь у школы есть свой собственный многофункциональный спортивный комплекс. Сейчас работы на стадии завершения, родную для себя школу посетила глава города Тамара Прямикова.

В этих стенах воспитали и выпустили во взрослую жизнь не одно поколение мурманчан. В  этом году школе № 27 исполнится 43 года. Капитальный ремонт спортивного зала и обустройство входной группы бассейна были давней мечтой и преподавателей, и учеников. И вот она сбылась.

«У нас в этом году проведёт большой ремонт в школе, обновили спортзал. И мы очень рады, что 1 сентября ребята нашей школы войдут в это просторное, красивое, чистое, светлое помещение, - говорит Галина Троянова, директор СОШ № 27. - Заменены окна, прекрасные стеклопакеты, дизайнерский ремонт. А до этого спортивный зал был в плачевном состоянии. А сейчас новые: и отопление, и освещение, и полы».

Для главы города Тамары Прямиковой эти преобразования – двойной праздник. 31 год она проработала в этой школе.

«Потрясающее впечатление. Кажется, зал увеличился раза в  два-три, - говорит Тамара Прямикова,  глава муниципального образования город Мурманск. - Окна заменили - это хорошо, потому что холодно было. Зал огромный. Сейчас мы видим небесно-голубого цвета стены. Пол, эти окна, конечно, сейчас будет намного теплее, учитывая, что поменяли и систему отопления. Наконец-то подошла очередь, нашлись средства, средства серьёзные и работа сделана серьёзная - отремонтировали целый комплекс».

Сделали ремонт и в помещении бассейна.

Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск, отмечает: «Конечно, в этом уголочке, куда дети приходили переодеваться, было холодно. Потом сделали ещё одну дверь, но это положения не спасало, холодно и наледь была. А сейчас, я думаю, это для всех - для детей, для родителей - будет радость. Тамбур вместительный. Они будут раздеваться и не будут мерзнуть».

В прошлом году на территории школы появилась оборудованная спортивно-игровая площадка для младших школьников, которая уже успела стать любимый местом досуга не только среди учеников, но и у всех маленьких жителей микрорайона.

 

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