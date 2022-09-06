Школа №266 Снежногорска - профориентация с первого класса

В числе первых инженерных классов нашего региона по профилю «Судостроение» оказался 10 «Б» снежногорской школы. А судоремонтный завод «Нерпа», являющийся градообразующим предприятием, станет опорой подрастающим инженерам как индустриальный партнёр.

Попасть в технический класс по новому профилю «Судостроение» для учеников 266 школы Полярного труда не составило – достаточно было определиться с интересами и расставить приоритеты относительно школьных предметов.

Дмитрий Евграфов, ученик 10 класса школы №266, г. Снежногорск: «Мне нравится изучать физику и математику, поэтому я пришёл в технический класс».

Чего не скажешь о выборе профессии.

Полина Неганова, ученица 10 класса, школа №266, г. Снежногорск: «Пока не знаю, это только начало пути».

Но у этих ребят ещё впереди два года обучения в инженерном классе, да ещё и по необычному для общеобразовательного учреждения направлению - «Судостроение».

В этом году в Мурманской области в качестве эксперимента открыли всего три таких программы, одним из профильных классов стал 10 «Б» 266-й снежногорской школы. И не спроста. Класс физики, во многом благодаря участию выпускников прошлого года, был отремонтирован по проекту «Арктик скулс», да и сами сегодняшние студенты стали гордостью школы и учителя физики.

Оксана Михедько, учитель физики школы №266, г. Снежногорск: «Хочу сказать, что последний наш выпуск процентов на 98% поступил по техническим специальностям – будущие инженеры: горный университет, политех, наш технический университет. Раз ребята выбирают эти специальности, то значит, наше направление правильное, нужное».

Получить направление на целевое обучение по инженерно-техническим специальностям в определённые вузы страны и области всегда можно было от градообразующего предприятия Снежногорска. В этом году «Нерпа» стала индустриальным партнёром инженерного класса, а значит, открыла новые перспективы и возможности для будущих корабелов и судостроителей.

Юрий Бузин, заместитель директора по работе с персоналом СРЗ «Нерпа»: «А мы поможем, всем чем можем, потому что наше участие в развитии включает не только экскурсии, но и финансовое обеспечение. Также участие в конкурсах, различных проектах. У ребят очень интересное будущее, я надеюсь, им это понравится. А они нужны нам».

Оксана Михедько, учитель физики школы №266, г. Снежногорск: «Я хочу, чтобы завод показал, как работает современный инженер. Сама хочу посмотреть, как создаются проекты кораблей, как модернизируются корабли, как работает инженер, с какими компьютерными программами, как это выглядит на самом деле, что реально ждёт ребёнка, потому что даже у меня представление о работе инженера весьма поверхностное».

На этом руководство 266-й останавливаться не стало. Внимание обратили и на самых юных учащихся учреждения.

Зинаида Румянцева, директор школы №266, г. Снежногорск: «Параллельно нам было предложено начать работу с первых классов. Также были обучены учителя, когда шёл набор в первые классы, мы предлагали родителям. Увидели отклик, желание, поэтому с 5 сентября начинаем работу в этом направлении в «Точке роста».

Аудитория будущих судостроителей – кабинет физики - ещё пополнится новым оборудованием и специальной мебелью для проведения опытов и ведения занятий, отметили в школе.