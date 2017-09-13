«Школа безопасности – 2017» - выжить и победить!

Маршрут выживания, поисково-спасательные работы, спортивное ориентирование и многое другое - на турбазе «Каневка» состоялась торжественная церемония открытия областных соревнований «Школа безопасности – 2017». В соревнованиях принимают участие 18 команд из 11 муниципалитетов области.

Мальчишки и девчонки от 13 до 16 лет собрались на турбазе «Каневка» для того, чтобы продемонстрировать насколько молодое поколение готово к действиям в экстремальных ситуациях и хорошо ли разбирается в вопросах личной безопасности.

В соревнованиях «Школа безопасности» в этом году приняли участие 18 команд из разных городов Мурманской области. Ребята будут жить в полевых условиях, а заодно и соревноваться в непростых и крайне необходимых для выживания на природе дисциплинах. Для того, чтобы сражение было честным, участники делились на младшую - от 13 до 14 лет - и старшую - от 15 до 16 - возрастные группы.

- Команды будут соревноваться в дистанциях: маршрут выживания, полоса препятствий, комбинированная пожарная эстафета, - рассказал Андрей Пронин, врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области, - соревнования по виду военизированной эстафеты, поисково-спасательная работа, безопасность на дороге, спортивное ориентирование и организация быта в полевых условиях.