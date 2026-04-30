Школа креативных индустрий раскрывает таланты юных северян

Современное оборудование, участливые педагоги и неограниченный полёт для творчества. Школа креативных индустрий, где учат сочинять музыку, создавать мультфильмы и творчески развиваться во всех направлениях, набирает новый поток юных учеников.

Школа креативных индустрий – не просто кружок дополнительного образования. Здесь нет рамок для фантазии и потенциала ребёнка. Здесь шесть современных направлений и можно попробовать свои силы в каждом из них.

Ольга Чехова, руководитель Школы креативных индустрий: «Образовательный процесс разделён на два года. В течение первого года ребята проходят шесть топовых направлений, таких как звукорежиссура, современная электронная музыка, анимация и 3D графика, фото- и видеопроизводство, интерактивные цифровые технологии виртуальной дополненной реальности, а также графический дизайн. В течение первого года они помодульно проходят всё, пробуют себя во всём. На второй год обучения они выбирают студию для углубленного изучения».

Каждый модуль ведёт профессионал: дизайнеры, музыканты, фотографы, специалисты игровой индустрии. Например, создавать современную электронную музыку учит Альберт Попов, творчество которого можно послушать на крупных стриминговых площадках. Преподаватель обучает ребят с нуля, причём по нашим наблюдениям, дети без музыкального образования, порой, проще включаются в процесс.

Альберт Попов, преподаватель современной электронной музыки: «Дети, которые приходят, не знают ничего, они с открытыми глазами, они готовы делать, они делают и достигают определённых результатов. Я, например, показал несколько треков своей маме, она педагог с многолетним опытом, в музыкальной школе преподаёт, так она была в шоке. Она сказала: «Я вообще не понимаю, как это возможно». За короткий срок - четыре недели – группа, пишет полноценную композицию».

Ученики работают в командах над реальными проектами. Они создают треки, дизайн-проекты, прототипы компьютерных игр и короткометражные фильмы.

Екатерина Шиляева, преподаватель звукорежиссуры: «Мы с детьми учимся аудиально воспринимать мир и работать со звуками, шумами, насыщать видео, озвучивать анимации, записывать подкасты. И дети пишут, придумывают сказки и записывают их».

К концу обучения - всего за два года - юные северяне получают готовое профессиональное портфолио. Такой опыт открывает двери в университеты, то есть даёт дополнительные баллы или становится стартовой площадкой для карьеры.

Ольга Чехова, руководитель Школы креативных индустрий: «По опыту работы других школ креативных индустрий, коих уже больше ста, дети, воспитанники, выпускники начинают зарабатывать буквально сразу же гораздо больше, чем их преподаватели. Например, они становятся фотографами, занимаются саунд-дизайном, музыкой и тому подобным. Это уже опыт, это действительно так и есть».

В день открытых дверей в школу пришли юные мурманчане с родителями.

Варвара Гусева, абитуриент Школы креативных индустрий: «Мне тут нравится всё, но особенно дизайн и моделирование. Мне тут всё нравится».

Надежда Кондрашова, мама абитуриента Школы креативных индустрий: «Впечатлило, во-первых, любовь каждого преподавателя … До мурашек просто».

Школа креативных индустрий расположена в обновлённом здании Детской художественной школы. Проект, представленный Министерством культуры Мурманской области, успешно прошёл федеральный конкурсный отбор и наполнен современным профессиональным оборудованием, которое помогает детям создавать свои творческие проекты.

Екатерина Шиляева, преподаватель звукорежиссуры: «Основная работа по озвучке видео происходит здесь».

Сейчас в Школе креативных индустрий 85 учеников с 5-го по 11-й класс. Учатся здесь бесплатно. На следующий учебный год учреждение зачислит столько же новых ребят.