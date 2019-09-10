Школа маленьких гениев

Первоклассники Мурманского международного лицея стали пионерами областного центра в изучении ментальной математики. Для них создан и полностью оснащен специальный кабинет. На необычном уроке побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Эти ребята ходят в школу всего вторую неделю, а уже ловко передвигают косточки на специальных счётах, решают задачи и наперебой просятся к доске.

Занятия альтернативной или ментальной математикой применяются во многих странах мира. Методика пришла из древнего Китая. Её начало связано с появлением счёт суань-пань, которые в наше время сменили более современные и удобные.

«Сейчас используется современный абак. Можно встретить названия: «абак», «абакус» или «царабан», - рассказывает Наталья Скирдова, учитель начальный классов Мурманского международного лицея. - На первом этапе дети учатся работать со счётами, визуализируя счётный процесс. А на втором этапе сложение: изучаются действия вычитания, умножения и деления. На этих этапах они визуализируют действия у себя в голове, счёты при этом не нужны. Все передвижения косточек они осуществляют в воображении».

Ментальная арифметика обучает быстрому, почти мгновенному счёту в уме. Чем школьники младше, тем лучше они усваивают методику и тем большие результаты она даёт. Дети очень быстро начинают легко решать в уме примеры с трёх- и даже четырёхзначными числами и не только.

«Как известно, левое и правое полушария каждое отвечает за свою работу. Левое мыслит словами, правое – картинками, рассказывает Наталья Скирдова, учитель начальный классов Мурманского международного лицея. - Современное образование больше развивает левое, а потенциал правового достаточно высокий. Учёные доказали, что гениальность людей, например, как Эйнштейн, зависела от хорошо развитого правого полушария».

Занятия ментальной математикой в первом классе Мурманского международного лицея проходят в форме факультатива, на основных уроках математики ребята учатся по государственному стандарту и обычным учебникам.

«У нас программы с 5-го по 11-й класс сложные. Если среднее и старшее звено там углубленные, профильные и обучение в младшей школе должно быть построено таким образом, чтобы дети могли уже к 5-му классу работать интенсивно, - рассказывает Светлана Камкина, директор Мурманского международного лицея. - Поэтому мы решили, что математика - царица наук, поэтому с неё и начинаем».

Юные лицеисты эти занятия очень любят и подходят к процессу со всей серьёзностью.

Для занятий альтернативной математикой в лицее оборудован специальный кабинет, в котором у каждого ученика есть свой набор для обучения. Не класс, а настоящая мечта.