«Школа позитивных привычек», или Как медиамост связал волонтёров из Волжского и Гаджиево

Девушки и юноши из 10 «А» класса 279-й школы Гаджиево не понаслышке знают, что такое добровольческое движение, волонтёрской работой многие из них занимаются уже долгие годы.

Виолетта Зинченко, медиаволонтёр школы №279, г. Гаджиево: «У нас есть отряд «Искры добра», мы помогали людям, животным, природе – разветвлялись на разные сферы».

Но о медиаволонтёрстве ребята больше догадывались: так было до тех пор, пока отряд не пригласили в город Волжский на обучение в медиашколе. Её участниками стали более 20-ти старшеклассников из образовательных учреждений Волжского и Гаджиево, которых объединил социально-образовательный проект «Школа позитивных привычек» благотворительного фонда «Образ жизни».

Анна Маршавина, классный руководитель 10 «А» класса школы №279, г. Гаджиево: «Ребята в прошлом году отслушали ряд лекций и получили сертификаты, что они сертифицированные волонтёры фонда «Образ жизни». Ребята разделились на три группы. Например, Кира, не раздумывая, выбрала современное и стремительно развивающее направление – блогерство. Если когда-нибудь девушка заведёт свой блог, он будет о увлечениях и окружающем её мире.

Кира Гимп, медиаволонтёр школы №279, г. Гаджиево: «Мы разобрали типичные ошибки в фотографиях, в блогах, научились как правильно вести свой блог. Было интересно».

Другая группа осваивала возможности производства социальных роликов. Итогом их работы стала видеоистория на острую и волнующую их тему. Школьники узнали, что для создания контента не всегда требует профессиональное оборудование и актёры. Часть ребят посвятила себя изучению более традиционной сферы – журналистике.

Софья Червинская, медиаволонтёр школы №279, г. Гаджиево: «Мы узнали о жанрах журналистики, о том, как правильно быть журналистом, об интернет-ресурсах, которые могут помочь в работе. Побывали в редакции «Волжская правда».

В процессе обучения в медиашколе участникам удалось поработать и с нейросетями, попробовать себя в анимации, отточить навыки видеосъёмки и монтажа. Кроме того, для северян провели экскурсию по знаковым местам Волгоградской области.