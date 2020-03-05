Школа преткновения! Восточный микрорайон или Больничный городок?

Где в Мурманске строить новую школу? На заседании Совета депутатов по этому поводу разгорелись нешуточные страсти. Мнения депутатов города-героя и представителей регионального правительства разделились. Первые предлагают улицу Скальную, вторые – Больничный городок.

Перед депутатами, которые ранее проанализировали ситуацию и уже имели твёрдую позицию по этому вопросу, выступала заместитель губернатора региона - министр строительства Мурманской области Оксана Астахова.

Главная тема заседания Совета депутатов – строительство новой современной школы в городе-герое. Столице Заполярья повезло – в рамках нацпрограммы «Образование» Мурманск при участии городского и регионального бюджетов получит софинансирование строительства учебных учреждений из федеральной казны. Планируют построить две новые школы. И если с одной, в районе Жилстроя, никаких проблем нет, то вот со второй - всё складывается не так однозначно.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «К сожалению, сегодня мы можем констатировать, что несколько раз переносятся конкурсные процедуры по проектированию данной школы. Хотя, напомню, летом было принято решение Министерством образования и правительством РФ о включении этой школы в реестр учебных заведений по программе федерального проекта «Образование». Поскольку до сих пор проектирование не выполнено, естественно, что у депутатов возникла обеспокоенность, успеваем ли мы в принципе начать строительство этой школы, так как сроки там достаточно жёсткие – в 2020 году должно быть проектирование, 2021-2022 годы - строительство этой школы».

Речь идет о школе, которую собирались строить на улице Маклакова. Таковыми были планы городских властей. Они, по мнению муниципальных депутатов, позволят разгрузить несколько переполненных школ в восточном микрорайоне.

Депутатов сильно беспокоит то, что изначальный проект областная власть не согласовывает, а свой пока не предоставила.

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «В январе правительство Мурманской области, как представитель софинансирования этого проекта по нацпроекту «Образование» даёт добро, получено соглашение, идёт размещение закупки. Вдруг, ровно через неделю, приходит решение: нет, мы не будем, будем в другом месте строить. Что это? Непродуманность политики или другие мотивации для этого?».

Алексей Ищук, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Очень много мнений. И мнение депутатов горсовета, по крайней мере, те мнения, которые я сейчас выслушал, они однозначно за строительство школы в восточном микрорайоне, потому что в настоящее время там есть перегрузка школ. Школы № 12 и Мурманского политехнического лицея. Есть объективные причины, почему там решено строить школу. Это и доступность, и место подходящее - очень много причин. Тем не менее, Оксана Астахова привела достаточно много веских аргументов постройки школы на Больничном городке».

Тамара Прямикова, первый заместитель председателя городского Совета депутатов: «Хочется нашему правительству развивать Больничный городок? Не вопрос! Развивайте! Стройте школу, одну, две, не вопрос. Но не надо трогать то, что уже запланировано. Конечно, неприятно было слышать то, что вот якобы, понимаете, такое впечатление, что город не так доработал, не так информацию дал. Мы же сидим, советуемся, а вот город информацию предоставил недостаточно, поэтому мы принимаем такое решение. Это не серьёзно. Поэтому я считаю, что надо на своём настаивать, вопрос решать и от своего не отступать».

Городская и областная власти не сошлись во мнении, где именно нужно строить учебное заведение и как оно должно выглядеть. Руководство региона считает, что строить учебное заведение необходимо в районе Больничного городка и обязательно учебное заведение должно быть с бассейном.