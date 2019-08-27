«Школьная ярмарка» - всё для юных северян и их родителей

В «МурманЭКСПО» на Кольском просп., 51 работает «Школьная ярмарка». На ней представлено всё для учеников и родителей и даже деликатесы к праздничному столу.

На специализированной ярмарке можно приобрести все необходимое для школьника: форму, канцтовары, обувь, спортивную одежду. Здесь же легко определиться с организацией свободного времени ребёнка, записав его в кружки и секции.

На ярмарке представлен широкий выбор деликатесов к праздничному столу. Поражает ассортимент колбас из Беларуси: классическая свиная, из птицы, кролика, а также из оленины, лосятины и даже из медвежатины. В «МурманЭКСПО» есть отдел и для сладкоежек - «Дары Алтая», где консультант предложит несколько десятков видов мёда - на любой вкус и кошелёк. Особенно продавец гордится «визитной карточкой»- мёдом из дягеля.

Настоящая кладезь витаминов - грибы и сухофрукты, соленья. Всё вкусное, как у бабушки в деревне. Всё это тоже есть в павильоне.

А рядом и морское изобилие. Витрины с рыбными деликатесами от местного прибрежного производителя.

Ярмарка работает до 1 сентября.