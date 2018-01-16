Школьница из Оленегорска встретилась с президентом страны

Надежда Смирнова стала финалистом Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее».

437 тысяч человек со всей страны представили свои работы на этот конкурс. В Мурманской области региональный этап проходил в ноябре 2017 года. Сочинения написали 30 юных северян.

По итогам первого этапа конкурса авторы двух лучших работ отправились в Москву. 11-классница оленегорской школы № 4 Надежда Смирнова представила очерк «Делай добро» и вошла в число финалистов.