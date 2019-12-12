Школьникам и новым гражданам России вручили паспорта

Для мурманских школьников сегодня двойной праздник. День Конституции совпал с торжественным вручением первых паспортов. 10 подростков пригласили в Управление федеральной миграционной службы на праздничную церемонию.

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области состоялась по-настоящему волнующая церемония. 10 подростков из столицы Заполярья, которым только исполнилось 14 лет, вручили первые в их жизни паспорта. Праздничное событие приурочили ко Дню Конституции.

«Мы стараемся в такие значимые дни проводить такие торжественные мероприятия, - говорит Борис Макаревич, начальник Управления по вопросам миграции УМВД РФ по Мурманской области. - Это надолго запоминается нашим ребятишкам и на пользу пойдёт им в будущем, так как они будут помнить, что они граждане и должны хорошо учиться, приносить пользу государству, Отечеству».

Паспорта получили трое иностранцев. Бывшие жители Украины приняли присягу на верность России. Для Александра Лесиченко это долгожданное событие, ведь Мурманск стал для нашего нового соотечественника вторым домом.

«Я из Донецка, вы все знаете какие там перипетии, - говорит Александр Лесиченко, житель Мурманска. - В 2015 году был вынужден переехать в Мурманск к знакомым, через два месяца познакомился с девушкой, прожили с ней два года и я решил стать гражданином России. Здесь у меня работа и она».

Теперь, признается по секрету Александр, став полноправным гражданином России, он собирается сделать своей невесте, которая поддерживала его в такие непростые времена, предложение.