Школьникам рассказали о подвиге Полярной дивизии

О подвиге Полярной дивизии рассказали школьникам из летнего оздоровительного лагеря. А скульптор Александр Арсентьев поделился с маленькими слушателями тем, что вскоре в городе установят памятник воинам на основе макета заполярного мастера.

Воспитанники летнего оздоровительного лагеря встретились в исторической гостиной. Темой встречи стал подвиг воинов Полярной дивизии. Как известно, детям лучше один раз показать, чем сто раз рассказать. Поэтому для наглядности вниманию юных зрителей представили фильм о героях-добровольцах, которые смогли оказать сопротивление врагу на подступах к Мурманску.

«В Мурманске проводится систематическая работа по патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях проводим даже в летний период заседания исторических гостиных», - пояснил Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.

Подвигу воинов Полярной дивизии, среди которых были рабочие-портовики, судоремонтники, железнодорожники скоро установят новый мемориал на средства пожертвованные горожанами и предпринимателями города. Сейчас в мастерской скульптора Александра Арсентьева идут заключительные работы над макетом, который вскоре отправится в Смоленск, именно там модель обретёт металлическую форму.

«Изготовлена рабочая модель памятника высотой в один метр, она отлита из гипса, - рассказал Александр Арсентьев, скульптор. - Сегодня специалист, который занимался формовкой, улетел, а нам надо эти фигуры увеличить в три раза. Их отольют из бронзы».

Памятник в столице Заполярья установят на проспекте Героев-североморцев по инициативе общественной организации «Мурманск-город-герой» в 2020 году к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.