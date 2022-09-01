Школьникам запретили использовать мобильные телефоны во время уроков

Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

Речь идёт об применении мобильных телефонов в учебном процессе. Согласно новым санитарным правилам, их нельзя использовать во время урока вместо планшета или компьютера. По оценкам экспертов, маленький экран таких гаджетов провоцирует нарушение осанки и напряжение органов зрения. Кроме этого, мобильные телефоны оказывают влияние на здоровье детей и отвлекает их от занятий.

Но на переменах пользоваться смартфоном не запрещено.

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ: «Если какое-то ЧП. В школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками. Но на уроках, в соответствии с санитарными правилами, использовать мобильный телефон не допускается».