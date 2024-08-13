Школьники из 15 стран мира отправились на Северный полюс с радостью и большими надеждами

Настал долгожданный момент, когда школьников из 15 стран мира забрал «Ледокол знаний». В ближайшие дни они впервые в своей жизни покорят Северный полюс. Быть избранным счастливчиком в таком путешествии почётно и каждый из них ждёт исполнения заветной мечты.

Путешествие на Северный полюс - удовольствие недешевое. Это знает каждый взрослый. Но уже пятый год «Росатом» дарит уникальную возможность школьникам со всей страны попасть туда бесплатно. Для этого им нужно показать свои знания и любовь к науке и творчеству. Все эти дети прошли серьёзный конкурсный отбор и теперь отправляются покорять вершину планеты.

Иван Кравцов, участник экспедиции «Ледокол знаний» из Благовещенска: «Это, наверное, то место, куда не многим удаётся попасть. Но это не страна, не город, это Северный полюс – верхушка планеты».

Полина Десяк, участница экспедиции «Ледокол знаний» из Красноярска: «Да, заманила именно недоступность этого места и такая замечательная возможность там побывать в круге единомышленников, клевых и умных людей. Надеемся, что заведём новые знакомства и получим новые крутые знания».

Среди счастливчиков, вошедших в состав экспедиции, есть два школьника из Мурманска. Иван Верещагин, выпускник первой гимназии. Он уверен, что морозную погоду переживет гораздо проще, чем некоторые участники из южных регионов и стран. Сработает закалка.

Иван Верещагин, участник экспедиции «Ледокол знаний» из Мурманска: «Я думаю, каждый человек мечтает посетить Северный полюс хоть раз в жизни. Это особенное место, можно сказать, что край Земли. И поэтому, когда появилась возможность, вопрос не стоял».

10 дней дети будут без мобильной связи и интернета. Но молодёжь это не пугает, а наоборот, многие признаются, что рады погрузиться в мир общения и знаний, не отвлекаясь на гаджеты. Ведь их педагогами и экспертами в путешествии станут именитые личности, например, известный российский антрополог Станислав Дробышевский. Он впервые отправляется на полюс, и готов к большим встречам с молодыми участниками.

Станислав Дробышевский, российский антрополог: «У меня, как обычно, будут лекции, потому что у меня главное свойство – лектор. Ну, а также, может быть, мастер-класс по краниометрии, антропометрии, по тому, как объективизировать данные о человеке. Кроме того что я буду преподавать, я буду проникать бытием - просто хочу посмотреть, как оно там - на Северном полюсе».

Дети – наше будущее и ответственность за их благополучие колоссальная. Но переживать родителям не стоит, их чада на надёжном судне.

Руслан Сасов, капитан ледокола «50 лет Победы»: «Для меня честь путешествовать с детьми, потому что я провёл много рейсов коммерческих, но с детьми – это особое доверие. Потому что ты везёшь детей, а если тебе родители доверили своих детей, то это большое доверие к капитану».

Этот рейс особенный не только тем, что главные гости в нём дети, но и тем, что впервые они не только из России, но и других точек мира. Представители 15 стран участвуют в путешествии на атомоходе «50 лет Победы».

Леонид Ирлица, генеральный директор «Атомфлота»: «Эта пятая международная экспедиция и она для нас очень важная. Мы гордимся, что принимаем на борту таких уникальных и целеустремленных молодых людей, которые занимаются своим образованием и двигаются вперед».

Максим Древаль, генеральный директор Российского общества «Знание»: «Следующие 10 дней мы превратим этот ледокол в самый северный лекторий. И снимем документальный сериал о нашей экспедиции на Северный полюс. Друзья, я хочу вас поздравить, что все вы оказались здесь. Вы прошли грандиозный отбор, вы стали лучшими из огромного количества претендентов, чтобы получить возможность путешествия на Северный полюс».

Многим интересно, как же они там живут? Мы ответственно заявляем – очень комфортно. Здесь есть множество залов для отдыха и развлечений, а каюты оборудованы всем необходимым.

Марк Беллер из Красноярского края уже обживается в каюте. Он знает, насколько увлекательное путешествие предстоит, потому что знаком с участниками прошлого года, которые и зарядили его на эту поездку.

Марк Беллер, участник экспедиции «Ледокол знаний» из Железногорска: «На самом деле, это очень сильно похоже на пятизвёздочный отель, я бы даже так сказал - абсолютно все удобства! Я очень рад, что такой корабль, как «50 лет Победы» обеспечивает нас такими хорошими условиями для жизни. Я уже знают мальчика, который будет со мной жить. Это мой сокомандник из Сибирского федерального округа. Он живёт в Барнауле, и мы участвовали вместе в команде с ещё одной моей подругой из Красноярска. Мы все вместе участвовали в делегации СФО в просветительском проекте «Ледокол знаний» и заняли второе место. Поэтому и получили возможность посетить Северный полюс. И ещё хотелось бы отметить, что очень большое количество подарков выдал нам «Росатом». Очень много полезных вещей, которые пригодятся на Северном полюсе».

Атомный ледокол «50 лет Победы» преодолеет 1200 миль к Северному полюсу. На Вершину Земли молодые исследователи должны «подняться» 17 августа. Именно в этот день в далеком 1977 году атомоход «Арктика» стал первым надводным судном в мире, достигшим Северного полюса.

А нам остается только дождаться возвращения этих талантливых детей.