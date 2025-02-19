Школьники из Гаджиево во время акции «День юного специалиста» познакомились с профессией трансфузиолога

В Мурманске в рамках акции «День юного специалиста» для учащихся медицинского класса города Гаджиево провели выездное профориентационное занятие.

В стенах Мурманской областной станции переливания крови в рамках региональной профориентационной акции «День юного специалиста» состоялось выездное занятие с учениками медицинского класса школы №276 города Гаджиево. Символично, что событие было организованно в преддверии 85-летнего юбилея учреждения.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы медицинскому классу организовали уже несколько таких экскурсий. Мы побывали в областной детской больнице, в областном клиническом центре, в Мурманской арктическом университете, в медицинском колледже. И сегодня предложили ребятам посетить станцию переливания крови».

В занятии приняли участие 18 старшеклассников. Большинство из них в будущем планируют связать свою жизнь с медициной, но пока не знают, какую именно специальность выбрать. А в этот раз их познакомили с профессией трансфузиолога. Кроме того, ребятам рассказали о работе других специалистов учреждения. В частности, медицинских сестёр.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Главная цель профориентации – помочь ребёнку увидеть, правильно ли он выбрал профессию, убедиться в том, что выбранная им профессия полезна для нашей страны и, в первую очередь, для него самого».

К слову, для школьников была организована экскурсия по всей станции. Они посетили клиническую лабораторию, зал донации, отделение функционирования крови, зал неапробированной продукции, а также воочию увидели специальное медицинское оборудование и технику.

Подняли на занятии, конечно, и тему донорства. Причём старшеклассникам не просто подробно рассказали, зачем, где и как сдаётся кровь, им предложили самим пройти процедуру.

По словам специалистов, в Кольском Заполярье становится больше доноров. И благодаря неравнодушным северянам местный банк крови никогда не бывает пуст.

Алексей Мухин, главный врач Мурманской областной станции переливания крови: «У нас хватает крови всех групп и всех резусов, потому что у нас есть определенный запас. Мы знаем, какой у нас примерно расход в сутки. Но, если вдруг чего-то начинает не хватать, появилась повышенная потребность в каком-то компоненте, мы обзваниваем доноров, а они с удовольствием приходят и помогают - сдают кровь. И так мы пополняем наши запасы».

Егор Тумак, ученик медицинского класса школы №276 города Гаджиево: «Когда я смотрел на тех людей, которые сдают кровь, на доноров, я сразу сам захотел сдать. По приезде домой скажу родителям, чтобы они пошли и сдали кровь, сделали доброе дело и помогли нуждающимся людям. Мне же 18 лет только в марте исполнится. Наверное, я стану донором».

На протяжении уже многих лет акция «День юного специалиста» помогает юным северянам изучить специфику трудовой деятельности врачей различных специальностей и, как следствие, определиться с будущей профессией. Однако главной задачей акции остаётся привлечение и мотивация талантливой молодёжи к работе непосредственно в нашем регионе.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Благодаря тому, что у нас реализуется более 20 мер социальной поддержки, мы активно привлекаем как средний персонал, так и врачей в наш регион, в том числе и из других областей Российской Федерации. Специалисты к нам активно приезжают. В 2024 году у нас в регионе стало более чем на 70 врачей больше».

Егор Тумак, ученик медицинского класса школы №276 города Гаджиево: «Я первый раз в этой областной станции. Здесь всё сделано на высоком уровне. Есть новое современное оборудование. Я, например, не знал, что у нас есть центр такого уровня, что сюда приходит очень много людей сдавать кровь, делать добрые поступки. Просто горжусь такими жителями».

Отметим, что организаторы мероприятия приглашают всех выпускников 9-х и 11 классов поучаствовать в ежегодном Дне открытых дверей для будущих врачей, фельдшеров и медицинских сестёр, который пройдёт в Мурманске в отеле «Азимут» 1 марта. Там школьники смогут не только пообщаться с представителями различных вузов, Министерства здравоохранения, но и узнать, как в Кольском Заполярье организована целевая кампания для поступления в медицинские университеты и какие на севере есть меры поддержки будущих специалистов.