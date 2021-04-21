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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.21 19:30

Школьники Мурманска продолжают представлять свои проекты модернизации учебных пространств в рамках конкурса «Arctic school»

Ребята из Мурманского международного лицея предложили свой вариант обновления актового зала. В нём ребята собираются вместе на линейках, семинарах и праздниках и нередко приглашают туда гостей. Поэтому очень хочется, чтобы помещение выглядело стильно и нарядно.

Ученики Мурманского международного лицея решили преобразить свой актовый зал и представили проект его модернизации в рамках конкурса «Arctic school».

Международный лицей называют инновационным образовательным учреждением, поэтому и актовый зал в заведении должен выглядеть соответствующе. Функциональная сцена для различных выступлений с современным экраном и хромокеем, зоны для коворкинга и выставок с мобильной многофункциональной мебелью – всё это поможет лицеистам проводить время не только интересно, но и с пользой.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Они хотят сделать универсальный актовый зал, который пригоден для любых весёлых, интересных, важных и торжественных для школы мероприятий. Поэтому я считаю, что такой проект надо обязательно поддержать».

Прагматичные лицеисты хотят видеть свой актовый зал в строгой цветовой гамме, которая настраивала бы их на деловой лад. Тем не менее, место для ярких акцентов тоже найдётся, только бы это не отвлекало от учебного процесса.

Что точно уничтожает рабочую атмосферу, так это обшарпанные стены и отваливающаяся с них штукатурка. Как признают сами лицеисты и педагоги, сейчас их актовый зал больше похож на Дом культуры 80-х годов прошлого века, чем на современное учебное пространство. Так что капитальный ремонт в образовательном учреждении ждут с нетерпением.

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