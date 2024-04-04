Школьники Мурманской области могут отправиться к Северному полюсу на борту «Ледокола знаний»

Стартовал пятый сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», который пройдёт с обновлённой механикой отбора и насыщенной экспедиционной программой. Финалистов ждёт юбилейная арктическая экспедиция Росатома на Северный полюс.

В 2024 году арктическая экспедиция Росатома приурочена к 65-летию атомного ледокольного флота. За время существования проекта более 300 одарённых школьников – победителей множества конкурсов и проектов – из разных регионов России стали участниками арктических экспедиций Росатома.

«Просветительский проект «Ледокол знаний» даёт возможность талантливым и активным ребятам, победителям международных олимпиад совершить незабываемое путешествие на атомном ледоколе на Северный полюс. В экспедиции участвуют и учителя, они проводят для школьников мастер-классы и лекции. В прошлом году, объявленном Годом педагога и наставника, самый «Северный урок истории» на ледоколе провёл победитель конкурса «Учитель года России – 2022» Дмитрий Лутовинов вместе с капитаном атомного судна Дмитрием Лобусовым. Это занятие вошло в Книгу рекордов России», – рассказал первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

В 2024 году, помимо интеллектуального тестирования, появятся новые этапы отборочных мероприятий – очные полуфиналы в федеральных округах, где участникам предстоит решить реальные индустриальные кейсы, связанные с атомной отраслью. В финале проекта, который пройдёт в июне 2024 года в павильоне «Атом» на ВДНХ, встретятся команды, представляющие федеральный округ.

В этом году по итогам открытого отбора к арктической экспедиции «Росатома» присоединятся 12 школьников. Среди других участников экспедиции к Северному полюсу: финалисты всероссийского конкурса «Большая перемена»; участники движения «Юниоры Росатома», победительница просветительского проекта «Атомный урок 2023» Лидия Селиверстова и её ученица; победитель всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023» Олег Янковский; победитель всероссийского конкурса педагогических достижений «Мастер года – 2023» Иван Зарубин и другие участники международных, федеральных, региональных и отраслевых отборочных мероприятий.

Также специально для популяризации знаний о достижениях атомной отрасли в середине апреля станет доступно мини-приложение «VK – уникальная игра», которая познакомит молодёжную аудиторию с основными сферами деятельности, технологиями и приоритетами развития атомной отрасли России: цифровыми и квантовыми технологиями, ядерной медициной, новыми материалами, безуглеродной энергией, атомным ледокольным флотом. Мини-приложение будет доступно всем пользователям социальной сети, найти его можно будет в разделе «Сервисы». Участие в игре является дополнительным интерактивным форматом проекта, вовлекающим пользователей в основной этап.

Финалистов проекта ждёт насыщенная образовательная программа: лекции, мастер-классы, научные игры, кинопоказы и многое другое. Несколько уникальных форматов на борту представит Российское общество «Знание» – партнёр проекта. Программа Российского общества «Знание» в рамках рейса «Ледокола знаний» станет самым северным лекторием в мире.

Экспедиция «Ледокол знаний» продлится 10 дней. Ориентировочно спустя четыре дня после выхода из порта Мурманск атомоход «50 лет Победы» достигнет Северного полюса. За это время атомный ледокол преодолеет 1230 миль. На обратном пути экипаж постарается максимально продемонстрировать красоту архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в проекте могут принять участие школьники и студенты колледжей в возрасте от 14 до 16 лет. Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте polus.atom.online до 7 мая 2024 года и пройти все отборочные этапы.

Проект «Ледокол знаний» направлен на популяризацию атомных технологий, поиск и поддержку талантливых и одарённых детей, развитие их способностей и профориентацию. Проект организован сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Фото: https://gov-murman.ru