Школьники Мурманской области написали ОГЭ по математике

Этому экзамену предшествовали испытания по иностранному языку, который считается выборным предметом.

Немало внимание организаторы уделяют безопасности на пунктах сдачи. На входе в учреждение учеников встречают рамка металлоискателя, камеры и проверка документов. Да, проход в школу больше напоминает процедуру посадки на авиарейс, однако, как утверждают эксперты, это обязательные требования.

Перед началом экзамена ребята сдают телефоны, оставляя у себя лишь ручку. Такие меры сводят к минимуму все попытки списать или обмануть экзаменаторов. Итоговое количество баллов, требуемое для поступления в класс того или иного профиля, разное. Это позволит выпускнику определиться с набором дисциплин, требующихся для дальнейшего обучения.

Диана Кузнецова, и.о. министра образования и науки Мурманской области: «Экзаменационная работа по математике состоит из 25 заданий и продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. Около 3 тысяч учащихся 9-х классов сегодня сдают ОГЭ по математике».