Школьники Мурманской области узнали, как работают региональные предприятия по выработке электроэнергии

В Центре гражданско-патриотического воспитания для детей и подростков «На Севере – жить!» провели сразу три профориентационных мероприятия.

Как дарить людям свет? Ответ на этот вопрос знают сотрудники Кольских ВЭС и АЭС, которые провели с детьми классные встречи, интерактивный квиз и открытый диалог.

Елизавета Рябин, ученица школы №4, г. Полярные Зори: «На самом деле, я очень давно проживаю в городе Полярные Зори, где есть атомная станция, но мне безумно интересно узнать у нашего спикера, о чём он будет рассказывать, может быть, задать какие-то вопросики».

Вадим Уланов из Кольской ВЭС рассказал о зелёной энергетике, ведь солнечная, ветряная и водяная энергии - самые экологичные. Они не загрязняют окружающую среду.

Вадим Уланов, региональный представитель Кольской ВЭС: «Я расскажу про топливно-энергетический комплекс Мурманской области, затронем вопросы, как строилась Кольская ветроэлектростанция, какие у нас были интересные случаи из строительства. Поговорим про возобновляемую энергетику: про СЭСы, ВЭСы, затронем, может быть, даже приливные станции».

Сергей Лупанский, директор Мурманского филиала «РосАтомЭнергоСбыт», рассказал детям про атомную энергетику. Оказывается, российские АЭС самые безопасные в мире, что подтверждено в международном агентстве по атомной энергии.

Сергей Лупанский, директор Мурманского филиала «РосАтомЭнергоСбыт»: «Всё, что нынче эксплуатируется, строится, проходит, во-первых, проектирование, соответствующее с действующими нормами, нормативами, практиками, которые приняты в мире. Максимальное количество безопасных систем, дублирующих, защитных. Это настолько отлаженный процесс на сегодня, который контролируется на каждом уровне от и до».

Кроме того, ребята стали участниками энергетического квиза «Гордость. Вдохновение. Мечта. 80-летие атомной промышленности». Его победители получили в награду полезные призы.