Школьники на каникулах не скучают

Школы закрыты. Занятия в кружках и секциях отменены. Не говоря уже о турнирах и концертах. А вот мурманские «моржи» продолжают погружаться в ледяную воду и приглашают детей на снежный бой против коронавируса.

В Мурманской области предприняты меры, призванные сократить число контактов, между людьми. В период самоизоляции и отменны массовых мероприятий скучно становится и детям, и взрослым. Но последние знают, что делать и как укрепить свой организм в пору пандемии, а главное, чтобы это было и весло, и экстремально.

Антон Собинин, известный заполярный «морж», даёт свои рекомендации, которые остановят распространение вируса.

Чтобы мальчишки и девчонки, ученики «Школы мужества», во время второй недельной свободы не сидели целыми сутками за гаджетами, у них не просто изъяли телефоны и планшеты, а предложили альтернативу - выйти на антивирусный снежный бой.

Остальное время специалисты всё же рекомендуют провести дома и неважно, чем юные северяне займутся: видеоиграми, пустой болтовней в мессенджерах или бесконечным просмотром сериалов.