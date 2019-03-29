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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.19 19:30

Школьники проектируют город мечты

Ученики мурманских гимназий придумывают город своей мечты, а помогают им в этом педагоги, которые вместе с ними мастерят цветочные клумбы, рисуют парки и скверы. В рамках проекта «Город Мурманск. Начинается с тебя!» каждый школьник может представить свой взгляд на то, какой должна быть столица Заполярья.

Мурманские школьники во время каникул не сидят на месте, некоторые из них посещают оздоровительные лагери, где можно не только весело провести время с друзьями, но и вместе с педагогами придумать то, каким наш город может стать в будущем.

Впервые школьники представили проект «Птичкин дом», посвященный Дню птиц. Каждый ученик старался создать необычный и яркий скворечник или кормушку, в которую ребята будут насыпать корм для пернатых.

Напомним, проект «Город Мурманск. Начинается с тебя!» стартовал в образовательных учреждениях города в феврале. В нём могут принять участие те школьники, для которых важно, чтобы жить в городе было и  комфортно и интересно.

Многие из уже существующих достопримечательностей заполярной столицы были созданы по идеям горожан, например, скульптура кот Семён на Семёновском озере или памятник «Ждущей» над заливом. У детских проектов тоже есть шанс стать частью городского пространства, так как самые оригинальные задумки участников проекта будут воплощены в жизнь.

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