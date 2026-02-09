Школьники профильной смены программы «Полярная звезда» пришли к законотворцами Мурманской областной Думы

«Полярная звезда» даёт шанс талантливым ученикам участвовать в уникальных проектах по разным направлениям: от точных наук до спорта. На этот раз собрались ребята, выбравшие право и законотворчество для своей будущей карьеры.

Анна Ермакова, ученица гимназии №10 города Мурманска: «Благодаря такому опыту я смогла определиться, что буду двигаться в направлении общественных наук: экономика, право».

Анастасия Рачинская, методист Центра по работе с одарёнными детьми «Полярная звезда»: «Хотелось бы, чтобы дети имели различный опыт взаимодействия с разными педагогами, с педагогами разного уровня и разных городов. К нам, например, приезжают педагоги из Санкт-Петербурга, Псков у нас в этом году планируется. Я думаю, что это отличное начало для дальнейшего профессионального пути у детей».

В Мурманскую областную Думу попадают не все, но депутаты сами хотели встретиться с этими ребятами. Это учебный процесс для школьников и возможность увидеть работу опытных профессионалов. Педагоги Мурманского арктического университета также активно работают с детьми, помогая им сосредоточиться на практических аспектах будущей профессии.