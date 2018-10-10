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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.18 19:30

Школьники провели урок мужества в сквере на улице Шабалина

Ученики 31 школы провели урок мужества в недавно открывшимся сквере на улице Шабалина. Отдать дань уважения дважды герою советского союза прошли и младшие учащиеся школы. О том, как прошла вахта памяти расскажет Ирина Ремизова.

Совсем недавно на месте, где сейчас располагается полноценный сквер был пустырь с порослью деревьев и камнями. Но с помощью проекта «Формирование комфортной городской среды» территорию удалось облагородить, создать здесь полноценную зону отдыха и установить мемориальную плиту Александру Шабалину - дважды герою советского Союза.

Любовь Малыгина, депутат городского совета: «Сквер на сегодня оценили и жители микрорайона, которые приходят сюда просто отдохнуть и конечно мы сегодня говорим, и для меня это важно как для работника школы, что этот сквер может использоваться и в воспитательных целях.

Здесь могут проводиться и уроки мужества, и уроки истории, поскольку у нас есть региональный компонент, который предполагает знакомство с героями великой-отечественной войны».

Сегодня у бюста Шабалина состоялся урок мужества, на котором члены отряд юнармейцев рассказали о заслугах «хозяина Баренцева моря» - так контр-адмирала называли в годы великой отечественной войны.

Екатерина Бардина, ученица  школы №31 г. Мурманска: «Ежегодно мы проводим здесь вахты памяти, различные другие патриотические мероприятия. Этот год стал для нас особенным, так как здесь построили сквер и теперь мы можем проводить эти мероприятия здесь. Это очень важно развивать патриотизм в современном подрастающем поколении и чтить память наших героев».

На урок мужества прибыли и создатели парка, которые всего несколько месяцев назад завершили строительные работы. Главная цель: посмотреть пришелся ли сквер по вкусу местным жителям и над чем ещё стоит поработать.

Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы»: «Будет здесь рядом благоустроенная детская многофункциональная площадка. Чтобы можно было и отдохнуть, ну и позаниматься».

Этот сквер ещё одно подтверждение того, что программа «Формирование комфортной городской среды» вносит весомей изменения в культурный облик города . На этом благоустройство не закончится сейчас план строительных работ расписан уже на несколько лет вперёд.

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