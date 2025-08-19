Школьники региона могут получить призы от «Другого Дела» за участие в квизах и викторинах

Ко Дню знаний проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает спецпроект с образовательными тестами, которые помогут школьникам и студентам Мурманской области подготовиться к новому учебному году и получить за это призы.

Новые задания в сервисе будут появляться ежедневно до 15 сентября, а принять участие в спецпроекте сможет любой желающий.

Проект нацелен помочь учащимся плавно перейти из каникул в учебный год и адаптироваться до начала занятий. Благодаря тематическим заданиям, школьники Мурманской области узнают больше о том, как подготовиться к экзаменам и спланировать подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, получат рекомендации по выбору профессии, научатся писать эссе для участия в розыгрыше гранта, решат ребусы про города России.

За выполнение развлекательных и образовательных заданий и игр в рамках спецпроекта можно получить призы, среди которых обложки на студенческий билет, экологичные термокружки, футболки, худи. Кроме того, принять участие в розыгрыше суперпризов: техники и полезных сувениров от организаторов.