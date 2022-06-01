Школьники региона сдали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен прошел в штатном режиме

Отмечается, что технологических сбоев и нарушений процедуры проведения экзамена не было зафиксировано. ЕГЭ по русскому языку сдали 3031 человек.

Отмечается, что технологических сбоев и нарушений процедуры проведения экзамена не было зафиксировано. ЕГЭ по русскому языку сдали 3031 человек.

Во всех пунктах проведения экзамена в регионе были установлены камеры видеонаблюдения, школьники приходили по строго отведенному графику, при входе им измеряли температуру. В каждой аудитории установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, организаторы обязательно работают в масках, участники используют средства защиты по желанию.

Для пропустивших экзамен в основные сроки или не завершивших его по уважительной причине, предусмотрен резервный день в этом году - это 23 июня.