Школьники узнали больше о российском триколоре

В Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации школьникам из летнего оздоровительного лагеря рассказали о триколоре и об основных символах страны. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на занимательных квестах.

22 августа наша страна отметит День государственного флага. В преддверии праздника сотрудники «Кировки» решили напомнить ребятам из детских оздоровительных лагерей о значении белой, лазоревой и алой полос российского триколора. В интерактивной форме школьникам рассказали и об официальных символах нашего государства, таких как гимн и герб, и о неофициальных, которые в основном знакомы иностранцам.

«Подобные программы мы уже проводили, - отметил Павел Родионов, заведующий отделом по работе с детьми, подростками и молодёжью. - Часто от ребят звучат интересные варианты ответов, они называют, например, самовар, медведи, балалайка, валенки».

На одном из этапов познавательного квеста ребятам предложили среди множества названий городов выбрать те, которые находятся на территории нашей страны. Сложности в ответах, как ни странно, вызвали такие города как Геленджик и Севастополь, зато города Мурманской области - Заполярный, Кировск и Колу школьники определяют безошибочно.

Акция «Флаг России» проводится ежегодно. По словам организаторов, благодаря празднику дети могут глубже понять особенности страны, в которой мы живём.