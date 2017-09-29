Школьники «захватили» карету скорой помощи во время экскурсии

В мурманской городской клинической больнице скорой медицинской помощи прошёл день открытых дверей. Гостями стали ученики средней общеобразовательной школы № 23. Детям провели экскурсию и рассказали об особенностях профессии медика.

Обычный школьный день для учеников средней общеобразовательной школы № 23 запомнится экскурсией в мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Второклассники познакомились с профессией медика и узнали, как работает больница.

- Профессиональное ориентирование должно проводиться с ранних классов, с младших классов, потому что уже в 4 классе ребёнок должен определиться, куда он пойдёт учиться дальше, - говорит Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи». - Конечно решение должно приниматься вместе с родителями. А вот уже в 9 классе нужно чётко определиться по направлению обучения.

Самым ярким впечатлением для детей стала экскурсия на станцию скорой помощи. Школьникам разрешили не просто посмотреть на спецтранспорт, а даже посидеть за рулем кареты скорой и обследовать её изнутри.

- Они довольны, интересуются всем, - отмечает Артём Трудов, фельдшер реанимационной бригады. - Очень хотели всё осмотреть, полазили, потрогали. Думаю, в будущем некоторые из них могут стать неплохими медиками.

Мероприятие было организовано по просьбе родителей и педагогов школы. Его провели в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее». Главная цель таких занятий – мотивировать подрастающее поколение вести здоровый образ жизни. А если опыт окажется успешным, то экскурсии для будущих медиков будут проходить регулярно.