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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.12.20 19:30

Школьники запустили журавлей в память о неизвестном солдате

Сегодня День неизвестного солдата. Для школьников третьей гимназии провели урок мужества в память о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину, и чье имя так и не удалось установить.

Ученики 2 «Б» класса внимательно слушают педагога, стараясь понять те факты о Великой Отечественной войне, которые в мирное время современным 9-летним ребятам трудно осознавать и представить. Тем не менее, каждый из них старается сохранить частичку памяти о своих предках, которые помогли отстоять Родину.

В День неизвестного солдата школьникам рассказали о том, что есть воины, чьи имена так и не удалось восстановить, они погибли в боях, а их тела так и остались на местах сражений. В память о них ребята символически запустили белых журавлей.

Алла Ванцева, учитель гимназии №3 города Мурманск: «Наша цель донести до детей всю важность событий и понимание того, что все наши близкие, которые погибли, навсегда должны остаться в нашей памяти».

Традиционно в День неизвестного солдата ученики 3-й гимназии возлагали цветы возле мемориала «Алёша», но в этом году из-за коронавирусной инфекции церемонию решили провести возле памятника Анатолию Бредову.  

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