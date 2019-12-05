Школьники знакомятся с градообразующим предприятием Мурманска

Познакомиться с устройством и работой градообразующего предприятия, увидеть город с необычного ракурса и определиться с выбором будущей профессии смогли девятиклассники 8 гимназии. Школьники посетили торговый порт.

Экскурсия в торговый порт начинается от доски почёта. Встречают девятиклассников восьмой гимназии кратким рассказом об истории предприятия, о людях, которые внесли вклад в развитие стивидорной компании и города Мурманска. Мероприятие организовано совместно с общероссийским народным фронтом в рамках всероссийской акции «Неделя в профессии».

- Наша задача, как градообразующего предприятия, состоит в том, чтобы показать ребятам те условия и возможности, которыми они могут воспользоваться и реализовать себя на территории нашего региона. Такие возможности есть, - говорит Алексей Рыкованов, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Девятиклассники смогли увидеть градообразующее предприятие с необычного ракурса - со смотровой площадки здания управления. Родной город, покрытый мягким белым снегом, залив, сопки и технические сооружения самого порта. Этот вид не оставит равнодушным ни одного взрослого человека и тем более впечатлит школьника.

- У нас на сегодняшний день выпускной класс, мы с девятиклассниками приехали, я думаю, что здорово, они увидят все масштабы, сделали для себя какие-то определенные выводы, - делится своими впечатлениями Юлия Мишина, преподаватель гимназии №8 города Мурманска

А после смотровой площадки ребята спустились в конференц-зал предприятия, где школьников ждала беседа с руководством торгового порта.

Диана Пахомова, ученица 9 класса гимназии № 8 города Мурманска:

- Знаете, мне все очень понравилось, здесь огромная территория, на которой может развиваться наш мурманский торговый порт, в целом все очень здорово.

Софья Серавина, ученица 9 класса гимназии № 8 города Мурманска:

- Мне очень нравится, как здесь все устроено, что здесь следят не только за процессом работы, но и чтобы все выглядело очень красиво, очень презентабельно.

Экскурсия организована в рамках всероссийской акции «Неделя в профессии». Торговый порт уже не первый год принимает участие в проекте и приглашает к себе школьников. Для них организовывают экскурсии и встречи. Для более взрослых ребят «Неделя в профессии»- это еще и возможность пройти стажировку и устроиться на работу.

- Дело в том что, это не просто акция, есть в интернете целая социальная сеть, где могут студенты разместить свои резюме, не только в Мурманской области, но и по всей стране, которые ищут работу, - Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области.

И это не единственный проект, совсем недавно при поддержке компании СУЭК и торгового порта состоялась олимпиада школьников по физике и математике. Пять победителей-мурманских школьников отправятся на обучение в «Сириус».Уже несколько лет торговый порт реализует профориентационную программу на базе 8 мурманской гимназии. Здесь открыт транспортно-логистический класс.

- В рамках обучения дети имеют возможность не только получить знания от учителей гимназии, от преподавателей Мурманского арктического государственного университета, а также курс обучения ведут руководители порта по курируемым областям. Мы читаем лекции по экономике, логистике, - говорит Алексей Рыкованов, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт».

Выбрать логистический профиль можно после окончания общего образования, то есть, после 9 класса. Сегодняшним экскурсантам это предстоит уже через полгода. Ребята, прикоснувшись к порту, что называется изнутри, решили ответственно подготовиться к сдаче экзаменов. Ведь попасть в класс с логистическим уклоном непросто.

Софья Серавина, ученица 9 класса гимназии № 8 города Мурманска:

- Я знаю, что чтобы поступить в этот класс, нужно сдавать физику и информатику, которые как раз таки и планирую сдавать, так же я знаю, что предыдущие классы часто были и в порту на экскурсиях и ходили на разные мероприятия и к ним приходили разные специалисты.

После окончания 11 класса порт не бросает своих ребят. С арктическим университетом у предприятия уже не один год налажено взаимодействие. Разрабатываются специальные профильные образовательные программы, чтобы после получения диплома молодые специалисты пополнили ряды тех, кто трудится в успешной и перспективной компании.