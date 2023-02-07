Школьников гимназии №6 посвятили в юные ДОСААФовцы

Ребятам на посвящении пришлось немало потрудиться, но оно того стоило.

Региональное Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России приняло в свои ряды новых участников из мурманской шестой гимназии. На базе 17-й Комплексной детско-юношеский спортивной школы добровольцы прошли комплекс, так называемого, молодого бойца.

Сергей Тян, директор Комплексной детско-юношеский спортивной школы №17: «Воспитанники нашей школы - уже бывалые члены ДОСААФ и юнармейцы обменивались с ними опытом. За каждым моим воспитанником был закреплён ученик гимназии номер шесть и каждый объяснял ему, как собирать и разбирать автомат, как заряжать магазин, как ползать, как одевать противогаз. И как бегать с парашютом».

Часть ребят, пришедших сюда – участники школьного поискового отряда. Это одна из причин, почему к военно-патриотической теме они проявили особый интерес. Говорят, что было непросто, но очень полезно.

Максим Пичугин, руководитель школьного поискового отряда «Альтаир»: «Я хочу быть сильным, ловким. Эти навыки, которые я получил сегодня, возможно, помогут мне в будущем».

Так и будет, уверена директор шестой гимназии. Применять на практике теоретические знания – это важно, утверждает она. И к тому же, военно-патриотическое воспитание сейчас необходимо как никогда.

Нина Зуборева, директор МБОУ города Мурманска «Гимназия №6»: «У нас уже создан поисковый отряд, но мы бы хотели, чтобы в нашем учреждении ещё функционировал отряд Юнармии, поэтому содействие детской юношеской спортивной школы сегодня, так скажем, первое мероприятие патриотического характера».

В течении двух месяцев гимназистов – уже новоиспеченных ДОСААФовцев - примут в ряды Юнармии.