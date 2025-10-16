Мурманский областной краеведческий музей отметит 99-летие Днём открытых дверейКолледжи Кольского Заполярья приглашают на Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»
Школьников гимназии научили оказывать первую медицинскую помощь

На открытом уроке ребята 10-й гимназии узнали, что делать до приезда скорой помощи и попробовали применить новые знания на манекенах.

Директор Мурманского медколледжа Андрей Савенков рассказал старшеклассникам 10-й гимназии, как правильно делать искусственную вентиляцию лёгких. Как вести себя в ситуации, если необходимо оказать помощь пострадавшему от удара током или человеку, попавшему в аварию.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Первое, что нужно сделать, полностью освободить грудную клетку от одежды. Не надо снимать её, тревожить его, поднимать. Но если на пострадавшем футболка, то необходимо полностью её поднять до шеи, освободить грудную клетку. Это делается для того, чтобы не сковывать движения, чтобы ничего не мешало дыханию, для того чтобы вы не произвели травмирующее действие через одежду. Когда мы делаем через одежду, то руки скользят».

Школьникам, которые принимали участие в мастер-классе, важно знать базовые навыки оказания первой медицинской помощи. Это может пригодиться им в жизни. А ещё некоторые подростки планируют связать свою жизнь с медициной.

Вера Малышкина, классный руководитель 11-го класса гимназии №10: «Очень хотим попасть на экскурсию в какое-нибудь медицинское учреждение. Пока мы были только в детской поликлинике, очень желаем попасть и в больницу, может быть, ещё в какие-то профильные заведения, чтобы ребята увидели работу врачей в реальных условиях, узнали, определили для себя какое-то направление».

Мастер-класс - первая часть региональной программы по подготовке населения для оказания первой медпомощи. Такие занятия регулярно проводят специалисты Центра повышения квалификации работников здравоохранения, станции скорой помощи, Российского Красного Креста, Мурманского медколледжа и волонтёры-медики. Уже 23 тысячи северян прошли обучение, почти 2 тысячи из них - по углублённым программам.

Следующее занятие состоится 25 октября в пространстве «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи».

