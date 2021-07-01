Школьников и дошколят Заполярья обеспечат светоотражателями

Такое поручение дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Учащиеся общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций региона к новому учебному году получат небольшие, но очень полезные подарки – светоотражатели с логотипами «НаСевереЖить» и «НаСевереУчиться».

Для того, чтобы обеспечить всех учеников планируется закупить более трёхсот тысяч фликеров, на эти цели из резервного фонда правительства Мурманской области будет выделено свыше 10 млн рублей.