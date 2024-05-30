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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.24 19:30

Школьников и студентов Мурманска познакомили с масштабным «зелёным» проектом Заполярья

Ребята побывали на самой большой за Полярным кругом ветроэлектростанции.

Профориентационный тур для 50-ти школьников и студентов провели сотрудники Кольской ветроэлектростанции «ЭЛ5-Энерго», самого крупного заполярного ветропарка в мире. Конечно, футуристичный вид сооружений привлекает интерес как туристов, так и жителей региона, но ребята из Мурманска стали первыми, кто смог увидеть работу станции.

Дарья Монастырева, заместитель генерального директора Корпорации развития Мурманской области: «Это самая первая масштабная экскурсия на территории Кольской ВЭС. Мы сегодня собрали ребят из ведущих колледжей, из Мурманского арктического университета, из наших школ. И, конечно, когда они ехали, они до последнего не знали, что они сегодня первооткрыватели, что они смогут не только увидеть самый большой ветропарк заполярный, но ещё прикоснуться к ветрякам, увидеть эти гиганты».

Ветропарк был заложен в 2019 году неподалеку от села Териберка. А в 2023 году станция заработала на стопроцентную мощность. Комплекс состоит из 57 турбин, которые вырабатывают до 750 млн кВтч электроэнергии в год.

Во время экскурсии ребята узнали, как строился ветропарк и какие специальности востребованы на станции. Ведь такой проект не только бережёт экологию Кольского Заполярья, но и даёт возможность подрастающему поколению планировать своё профессиональное будущее здесь, на Севере.

Дарья Монастырева, заместитель генерального директора Корпорации развития Мурманской области: «Мы надеемся, что этот опыт, то что они сегодня увидели, узнали, поможет им в будущем. Потому что, когда мы работаем экономической командой правительства Мурманской области, мы часто видим, какие инвестпроекты реализуются, какие будут построены и запущены через два года, через три, через пять. И часто ловим себя на мыслях: где мои 17 лет? И это мероприятие – попытка рассказать детям, что сегодняшним семнадцатилетним можно, нужно знать. И возможно, эта информация повлияет на выбор их карьеры».

И кто знает, может быть, в будущем ребята свяжут свою жизнь с энергетикой Мурманской области.

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