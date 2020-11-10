День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.20 19:30
Школьнику из Ковдора Денису Садову вручили медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»
Высокую награду, которая учреждена в этом году, юному северянину вручил губернатор Мурманской области.
В церемонии награждения и чествования восьмилетнего героя приняла участие и сенатор Татьяна Кусайко. Парламентарий отметила, что в 2020 году в Совфед поступило более двухсот представлений от сенаторов из шестидесяти двух субъектов страны о награждении детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях.
Мальчик также удостоен почётной грамоты Главного управления МЧС России по Мурманской области. Напомним, этим летом школьник Денис Садов вызволил из беды пожилую северянку.
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Маиина
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