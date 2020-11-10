Школьнику из Ковдора Денису Садову вручили медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»

Высокую награду, которая учреждена в этом году, юному северянину вручил губернатор Мурманской области.

В церемонии награждения и чествования восьмилетнего героя приняла участие и сенатор Татьяна Кусайко. Парламентарий отметила, что в 2020 году в Совфед поступило более двухсот представлений от сенаторов из шестидесяти двух субъектов страны о награждении детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях.

Мальчик также удостоен почётной грамоты Главного управления МЧС России по Мурманской области. Напомним, этим летом школьник Денис Садов вызволил из беды пожилую северянку.