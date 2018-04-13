Школьных учителей пригласили на учёбу в «Кванториум»

В Мурманском «Кванториуме» прошли обучающие мастер-классы для преподавателей Мурманской области по использованию фрезерного и токарного оборудования. О тонкостях непростого дела учителям рассказали не только представители компаний-поставщиков, но и российские представители супер точного японского оборудования, которым пользуется самый северный технопарк.

Технопарк «Кванториум» в Мурманске - площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, с помощью которого дети могут получить навыки по проектированию, инженерии и промышленному дизайну. Хай-тек цех - один из тех кабинетов, где юные северяне обучаются непростому искусству: 3D-печати, фрезеровке и работе на токарном станке. О такой лаборатории мечтает каждый учитель труда или информатики. Поэтому педагоги, ставшие сегодня гостями технопарка, с интересом разглядывают оборудование, в умелых руках способное создать почти любую деталь или предмет. Экскурсию проводит эксперт компании-производителя чудо-машин.

- Цель нашего приезда - поделиться с коллегами опытом работы для того, чтобы станок, который применяется здесь, работал, - говорит Андрей Цыганов, представитель японской компании производителя. - А для того, чтобы он реально мог использоваться, а дети, которые сюда приходят, реально получали знания, которые потом смогут применить в реальном производстве.

- Мы уже начали эту работу и начинаем обучение педагогов, - отметила Марина Веткина, заведующая региональным Центром научно-технического творчества «Лапландия». – Здесь должны работать дети, но сначала должны научиться педагоги.

Взрослые «ученики» начали знакомство с новой техникой с создания компьютерной 3D-модели, затем перешли к программированию станков и наконец каждый желающий смог лично попробовать закрепить материал и распечатать созданную работу. Высокую скорость и качество обучения обеспечивает простая в использовании, но при этом достаточно функциональная программа «Fusion 360». На ней без труда могут обучаться дети школьного возраста, не говоря уже о взрослых.

Все преподаватели ещё не раз пройдут специальное обучение и курсы повышения квалификации. Сегодняшний мастер-класс наверняка запомнится им встречей с поставщиками и представителями производителей оборудования.