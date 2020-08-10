Школы готовятся к началу учебного года в условиях пандемии

Вторая смена лагерей закончится в сентябре, когда учебный год уже начнётся. Но это не помешает детям в учёбе, уверены в Министерстве образования и науки Мурманской области. Отдохнув, ребята лучше возьмутся за учёбу и, кстати, в стенах родных школ, а не дистанционно. Об этом рассказала глава ведомства Анна Головина.

По словам министра, 1 сентября заполярные дети пойдут в школу. Вопрос о проведении традиционных праздничных линеек сейчас решается с Роспотребнадзором. Скорее всего, их заменят на классные часы. Также специалисты прорабатывают правила поведения в образовательных учреждениях, чтобы были соблюдены все санитарные нормы. Требований для обязательной сдачи теста на коронавирусную инфекцию школьникам перед началом учебного года пока нет.

Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области: «Сейчас активно работаем с региональным правительством, чтобы в каждом учебном кабинете в школах у нас стояло специализированное оборудование для обеззараживания воздуха. Детки будут приходить, заниматься в своём кабинете. Все уроки у них будут в одном кабинете, а так как будет специализированное оборудование, то и риски по заражению будут минимальные»