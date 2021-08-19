Школы и больницы научат вести диалог через соцсети

Представители Единого центра компетенций «Диалог Регионы» на встрече с губернатором Мурманской области отметили высокую эффективность созданного ранее Центра управления регионом.

Ежедневно отрабатываются обращения от северян, поступающие в социальных сетях. Среднее время реагирования органов власти на сегодняшний день составляет менее пяти часов.

Первый заместитель генерального директора ЕЦК «Диалог Регионы» Кирилл Истомин отметил необходимость присутствия в соцсетях школ и больниц, но не стоит перегружать учителей и медицинский персонал. Предполагается, что ведением пабликов займётся ЦУР, он поможет качественно вести диалог с населением в онлайн-формате.