Школы региона при содействии Министерства образования и одного из банков получили смарт-боксы

Дистанционное обучение стало доступнее для малообеспеченных и многодетных семей. Специальные приставки к телевизору, которые позволят детям посещать онлайн-уроки без использования компьютера или смартфона.

Для того чтобы учиться удалённо, сегодня не обязательно покупать дорогостоящий компьютер. Достаточно небольшой приставки и клавиатуры. Прибор подключается к телевизору и Интернету, он позволяет ребёнку присутствовать на дистанционных занятиях, которые проводит его школа.

Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области: «Мы же понимаем, что дети могут иногда отвлечься, что-то пропустить. А когда он выполняет домашнее задание с помощью этой платформы, выявляются те зоны, над которыми ему нужно поработать. Домашним заданием, получается, вот эти недочёты, то, что он недопонял, то, что он упустил на уроке, ему компенсируются. Педагог тоже получает обратную связь - выгрузку с этой платформы. Он видит, как выполнил домашнее задание школьник, какие есть моменты, на которые можно обратить внимание».

Устройства передали школам Мурманской области безвозмездно. Благотворителем выступило региональное подразделение одного из крупнейших банков страны. Специалисты компании самостоятельно разработали программное обеспечение, позволяющее школьникам получать образование в режиме онлайн.

Сергей Филиппов, управляющий мурманским отделением «Сбербанк России»: «Деткам будет всё это передано и они смогут учиться. Это никоим образом не заменяет образование, это никоим образом не заменяет обычную школьную программу. Это просто некий интерактив, некая цифровая помощь, чтобы ребятам было учиться интереснее и лучше. Я хочу сказать, что если бы не активная позиция регионального Министерства образования, городской администрации и лично министра, наверное, это не стало бы настолько актуально и мы бы не смогли реализовать эту акцию в таком достаточно серьёзном объёме».

Всего заявки на получение смарт-боксов подали 109 образовательных учреждений. В начале учебного года педагоги передадут устройства нуждающимся в них семьям. С помощью приставки школьник сможет не только слушать онлайн-уроки, но и делать домашние задания, а педагог будет контролировать работу учеников.