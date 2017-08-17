Школы сдают экзамен

Пришло время школьных экзаменов, но не для учеников, а для самих учебных заведений. До конца лета специальной комиссии предстоит проверить состояние всех альма-матер на готовность к новому учебному периоду. Одной из первых отчиталась крупнейшая из школ столицы Заполярья – № 5.

Комиссия, в составе которой сотрудники администрации и комитета по образованию, проверяет всё - от качества выполненного ремонта, до наличия туалетной бумаги в санузлах. В пятой школе в летний период обновили кабинеты, пищеблок, подготовили систему отопления. Нареканий почти нет.

По словам директора образовательного учреждения Ирины Усковой, сдача школы к началу нового учебного года - это не только ответственный, но и торжественный момент.

- До первого сентября рабочие приведут также в порядок школьный стадион, - сообщила членам комиссии Ирина Ускова, директор школы № 5. – А то, что уже сделано в школе, это результат труда всего школьного коллектива

Такие проверки в обязательном порядке проходят все образовательные учреждения каждый год, чтобы вернувшихся с каникул детей и педагогов ничто не отвлекало от учебного процесса.