Школы «сдают экзамен» готовности к 1 сентября

Лето подходит к концу, не за горами начало нового учебного года. И пока дети наслаждаются последними неделями каникул, педагоги трудятся, готовя школы к 1 сентября.

Во всех округах Мурманска идёт приёмка образовательных учреждений, которую проводит специальная комиссия.

Ежегодно в конце лета депутаты городского Совета внимательно проверяют готовность школ и детских садов к началу учебного сезона. Осмотр учреждений начинается с порога. Проверяется всё – учебные кабинеты, пищеблоки, спортивные и технические помещения, оснащение необходимым оборудованием, соответствие кабинетов требованиям безопасности.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов Мурманска: «Это очень серьёзная процедура, в которой принимают участие специалисты разного уровня. А цель этой процедуры одна – удостовериться, что образовательные учреждения готовы к началу учебного года, что в них созданы безопасные и комфортные условия для наших юных мурманчан».

В период пандемии коронавируса усилились требования к санитарной безопасности. Во второй мурманской гимназии, приёмку которой проводили сегодня, уже все подготовлено к встрече учеников.

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов Мурманска: «Хочу отметить, здесь проходили экзамены ЕГЭ, поэтому здесь в каждой аудитории уже есть рециркуляторы воздуха. То есть, всё уже готово. У них есть и санитайзеры в санузлах. Завтра, по большому счёту, в эту школу можно запускать детей даже в условиях ковида».

В этом году в гимназии № 2 проводился только косметический ремонт, причём своими силами. А в следующем, 2021 году, в учреждении планируется провести реконструкцию фасада здания с заменой оконных блоков.

Приёмка образовательных учреждений в Мурманске продлится до 20 августа.