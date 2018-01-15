Шквалистый ветер и плохая видимость сохранятся в областном центре до конца суток

МЧС предупреждает и о трудной ситуации на дорогах региона. В некоторых районах области юго-западный ветер в порывах достигает 23 м/с. На участке автодороги Р-21 «Кола» со стороны Апатитов организован подвижный пункт обогрева. МЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния.

О состоянии федеральной автотрассы и метеоусловиях можно узнать в диспетчерской службе «Мурманскавтодора».

- Погода на Кольском полуострове капризная и крайне неустойчивая, поэтому автомобилистам необходимо проявлять здравую бдительность и строго соблюдать ПДД, - предупреждает Сергей Скшипик, начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области. - По возможности стоит ограничить поездки.